Dois quilos de crack são encontrados enterrados

Dois quilos de crack foram encontrados enterrados no fundo de um quintal durante a madrugada do último sábado, 19, no bairro de Itapuã.

Policiais Militares patrulhavam na Rua 29 de Outubro, quando um homem não identificado correu e pulou o muro de uma casa.

Nos fundos do imóvel os policiais encontraram 180 pedras de crack embaladas, prontas para comercialização e um tonel com 11 pedras grandes da mesma droga pesando 1,5 kg.

