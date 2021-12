Dois presos quebram grades da cela e fogem do Presídio da Mata Escura

Dois detentos conseguiram escapar do Complexo Prisional de Salvador, na Mata Escura, após quebrarem as grades da cela e escalarem o muro do presídio, que estava sem vigilância no momento. Segundo informações do Sindicato de Agentes Penitenciários do Estado da Bahia (Sinspeb), a fuga ocorreu na segunda-feira, 20, mas só foi percebida pelos agentes na tarde desta quarta, 22.

Admes Gomes Silva, que responde por tráfico de drogas, e Igor de Assis Ferreira, preso por roubo, fugiram pelo matagal que circunda o presídio.

De acordo com o sindicato, a falta de agentes penitenciários é um dos motivos para a insegurança na unidade. Somente em um dos pavilhões, há cerca de 780 presos e um efetivo de 10 agentes.

"Com mais de mil candidatos habilitados no concurso realizado em 2014, a SEAP (Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização do Estado da Bahia) não foi capaz de sequer convocar o quantitativo de vagas previsto no edital. Há carência de mais de 5.000 Agentes Penitenciários no Estado da Bahia, haja vista a crescente população carcerária que já ultrapassa os 15.000 presos", denuncia o Sinspeb.

Em nota, a Secretaria de Administração Penitenciária informou que que a fuga aconteceu na quarta-feira e que "tomou as devidas providências para recapturar os presos", juntamente com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP) e a Polícia Militar (PM).

