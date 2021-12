Dois policiais são presos suspeitos de integrar quadrilha de roubo de carros

Um soldado do 18º Batalhão da Polícia Militar (18º BPM/Centro Histórico) e outro lotado no Batalhão de Choque, presos nesta terça-feira, 17, são suspeitos de integrar uma quadrilha que atua em roubo de carros. Segundo a PM, o flagrante aconteceu na Via Regional, no bairro de Cajazeiras, em Salvador.

Na ação, militares da Operação Apolo abordaram um HB20 branco, com placa clonada e restrição de roubo. O veículo era conduzido pelo PM do 18º BPM e dento havia também a esposa dele. Ambos não tiveram os nomes revelados.

Com o suspeito, ainda foi encontrado a chave de um Honda Fit, que foi apreendido momentos depois no bairro do Engenho Velho da Federação. De acordo com polícia, o militar suspeito informou que teria comprado o veículo do soldado do Batalhão de Choque. O homem, que também não teve a identidade revelada, foi localizado e preso em flagrante em Pirajá.

Os dois policiais e a mulher, assim como os veículos apreendidos, foram levados para a Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV). Depois, eles foram encaminhados para o Complexo Prisional, na Mata Escura.

