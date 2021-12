Dois policiais são mortos durante assalto a ônibus na BR-324

O policial militar da reserva, Tayrone Carlos da Silva, e um policial civil foram mortos durante um assalto a ônibus na manhã neste sábado, 20, por volta das 9h50, na região do Porto Seco Pirajá, localizada na BR-324, em Salvador. As informações são da Superintendência de Telecomunicações das Polícias (Stelecom).

Alguns sites locais identificaram a segunda vítima como Agnaldo de Almeida, que seria lotado na delegacia de Candeias, porém, não foi confirmado oficialmente pela Stelecom. Uma outra pessoa, que não teve a identidade revelada, também teria sido atingida. O hospital para onde foi encaminhada e o estado de saúde são desconhecidos.

De acordo com a Stelecom, dois homens invadiram um ônibus da empresa Jauá, que seguia sentido Candeias, e anunciaram o assalto. Na ação criminosa, os policiais teriam reagido, entraram em luta corporal com os suspeitos, mas foram atingidos por disparos de arma de fogo e morreram no local.

