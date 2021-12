Dois policiais são baleados no subúrbio de Salvador

Dois policiais foram baleados na manhã desta quarta-feira, 21, no subúrbio ferroviário de Salvador. O primeiro caso aconteceu por volta de 5h30, quando um tenente foi atingido com um tiro na mão, em Ilha Amarela, por homens que estavam em uma motocicleta, segundo nota da Polícia Militar.

Uma viatura da 18ª CIPM prestou socorro ao policial, que foi encaminhado para o Hospital Geral do Estado (HGE). Não foi informado o que teria motivado o disparo contra o tenente.

No segundo caso, um policial civil foi baleado na perna e socorrido para o Hospital do Subúrbio. A PM não informou em qual localidade do subúrbio ele foi baleado. O estado de saúde da vítima não foi divulgado, mas o policial deve passar por uma cirurgia para a retirada da bala, segundo a Polícia Civil.

Ainda não se sabe em quais circunstâncias o policial, que também não teve a identidade divulgada, foi baleado.

