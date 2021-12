Dois policiais são baleados no rosto durante assaltos em Salvador

Dois policiais militares foram baleados na manhã desta quinta-feira, 29. O primeiro foi em Marechal Rondon e o segundo, em Paripe. De acordo com a Polícia Militar, ambos foram vítimas de assalto.

O crime mais recente aconteceu por volta das 8h. Um sargento da PM foi atingido no rosto, na rua Irecê, em Paripe, no Subúrbio Ferroviário de Salvador. Ele foi socorrido por moradores da localidade para o Hospital do Subúrbio (HS).

O outro caso aconteceu nas primeiras horas desta quinta, na rua Vicente Celestino, em Marechal Rondon. O capitão da reserva da Polícia Militar foi atingido também no rosto, no momento que saía de casa.

Ambos os policiais estão em avaliação médica no HS e não correm risco de morte, conforme a PM.

adblock ativo