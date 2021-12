Dois policiais ficam feridos após viatura capotar

Dois policiais militares ficaram feridos após a viatura em que estavam capotar na Estrada da Rainha (sentido Comércio), em Salvador, na manhã desta terça-feira, 9. O acidente aconteceu por volta das 8h30, nas proximidades do túnel da Via Expressa.

Por meio de nota, a Polícia Militar (PM-BA) informou que o veículo pertence ao Batalhão Especial de Policiamento em Eventos (Bepe). O policial condutor teria perdido o controle da direção depois de uma aquaplanagem, devido ao acúmulo de água na pista. Chovia no momento do acidente.

Ainda de acordo com a PM, os dois policiais militares foram atendidos no local pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhados, com ferimentos leves, para o Hospital Geral do Estado (HGE), localizado na avenida Vasco da Gama.

Uma parte da pista foi interditada parcialmente, mas a via já foi liberada e o trânsito flui normalmente, conforme a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador).

Viatura do Bepe capotou na pista (Foto do leitor | Via WhatsApp)

