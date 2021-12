Dois PMs ficam feridos após viatura tombar em Pirajá

Uma viatura do Batalhão de Guardas (BG) se envolveu em um acidente no início da tarde desta sexta-fera, 5. O veículo tombou na estrada de Campinas de Pirajá, próxima da localidade conhecida como Jaqueira do Carneiro. Quatro policiais estavam na viatura.

Segundo informações da Polícia Militar, dois dos quatro policiais ficaram feridos, mas sem gravidade. Eles foram socorridos para uma unidade de saúde mais próxima. A polícia não tem informações sobre a causa do acidente.

A ocorrência não foi registrada na Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), que também não soube informar se o tráfego está congestionado na região.

