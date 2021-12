Dois passageiros se agridem após motorista parar ônibus

Discussão entre passageiros de um ônibus da linha Pituba / Duque de Caxias terminou com os dois feridos na tarde desta sexta-feira, 29. A briga começou depois que o motorista parou o veículo no meio do intinerário para dar suporte a uma mulher que havia passado mal e desmaiado.

A passageira, irritada com a parada, agrediu um homem que defendeu o condutor com um objeto de madeira comprido. No revide, ele esmurrou a mulher, que ficou com o rosto sangrando, e fugiu correndo. Ela não quis esperar o atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e embarcou em outro ônibus.

Durante a confusão, a mulher que havia desmaiado recebeu atendimento do Samu.

Não há informações sobre a causa do desmaio.

Passageira agrediu homem com objeto de madeira (Foto: Alan Oliveira | Ag. A TARDE)

Passageira que desmaiou é atendida pelo Samu (Foto: Alan Oliveira | Ag. A TARDE)

adblock ativo