Dois pacientes ainda seguem internados após acidente com ônibus

Foi divulgado neste sábado, 15, pela Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Sesab) uma atualização sobre as vítimas do acidente envolvendo o ônibus que caiu de uma ribanceira próximo ao Shopping Bela Vista na quinta-feira, 13. Das 27 pessoas contabilizadas com ferimentos, 19 deram entrada em hospitais de referência da região.

De acordo com a secretaria, dos cinco pacientes que deram entrada no Hospital Geral Ernesto Simões, todos passam bem e já foram liberados. Além deles, as três pessoas que foram atendidas no Hospital do Subúrbio também já receberam alta.

Já no Hospital Geral do Estado (HGE), um total de 11 vítimas foram socorridas. No entanto, apenas nove foram liberadas para as suas casas. Duas ainda permanecem internadas e ainda não se tem mais detalhes sobre o estado de saúde. Vale lembrar, que houveram passageiros que foram atendidos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), no local onde ocorreu acidente, e outros foram encaminhados a Unidades de Pronto Atendimento (UPAs).

Relembre o caso

Vinte e sete passageiros ficaram feridos, na noite da quinta, 13, após o coletivo despencar de uma altura de aproximadamente 10 metros nas imediações do Shopping Bela Vista. Quatro pessoas em estado grave foram encaminhadas a hospitais da capital baiana. Dentre eles, um homem ficou preso às ferragens e teve o braço amputado.

Na manhã seguinte ao ocorrido, sexta-feira, 14, a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) esteve no local para realizar uma perícia. A inspeção teve o intuito de avaliar mudanças no trecho para reforçar a segurança viária da região.

