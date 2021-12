Dois ônibus são incendiados em Mata Escura

Dois ônibus de transporte coletivo foram incendiados na manhã desta sexta-feira, 23, no bairro da Mata Escura, em Salvador. A ação criminosa aconteceu por volta das 8h e foi motivada por conta da morte de dois suspeitos durante operação policial na região, informação confirmada por meio de nota pela Polícia Militar da Bahia (PM-BA).

O primeiro caso foi registrado na principal entrada do bairro. Um veículo da empresa Verde Mar ficou completamente destruído. Poucos metros depois, na Rua da Pampulha, um coletivo da empresa Rio Vermelho também foi incendiado. Ninguém ficou ferido.

Segundo a Superintendência de Telecomunicações da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (Setelecom), uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionado e debelou as chamas.

O fogo atingiu lojas e casas no local. Por causa do calor, os vidros das janelas quebraram. As chamas também destruíram parte da fiação elétrica da região e o fornecimento de energia precisou ser interrompido. Conforme a assessoria da Coelba, o serviço deve ser normalizado por volta das 16h.

Por meio de mensagens pelo WhatsApp de A TARDE, leitores disseram que um grupo parou o coletivo e ordenou que os passageiros descessem antes de incendiar. Eles também informaram que o crime teria ocorrido em represália à morte de dois supostos traficantes na noite de quinta, 22.

Por conta do incidente, o fluxo de veículos na região ficou congestionado, informou a Superintendência de Trânsito e Transporte de Salvador (Transalvador). Os veículos foram retirados da via no fim da manhã.

Troca de tiros

Em nota, a Polícia Militar disse que o ato criminoso ocorreu em resposta à morte de Ebert Silva dos Santos e Denilson Souza de Barros na noite da quinta-feira, 22, durante troca de tiros com a polícia.

Por volta das 20h de quinta, a 48ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) havia recebebido a informação que cerca de 10 homens estariam armados no Beco do Amaral, em Mata Escura. Ao chegar no local, a polícia foi recebida a tiros e revidou. Os suspeitos foram baleados e encaminhados para o Hospital Geral do Estado (HGE), mas não resistiram aos ferimentos.

Com a dupla, foram encontrados dois revólveres calibre 38, uma corrente de metal prata, 213 pacotinhos de cocaína e um boné, informou a PM.

