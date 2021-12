Dois ônibus escolares pegam fogo na transversal da avenida Paralela

Dois ônibus escolares pegaram fogo na avenida Paralela, sentido Aeroporto, nas proximidades do Parque de Exposições e do Bairro da Paz, nesta segunda-feira, 5. De acordo com a Superintendência de Telecomunicações (Stelecom), ninguém ficou ferido na ocorrência.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram enviadas para o local e conseguiram acabar com as chamas. Não informações sobre o que provocou o incêndio.

Um vídeo registrado por moradores mostra um dos coletivos pegando fogo.

