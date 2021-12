Dois ônibus colidem e deixam sete feridos na Paralela

Um acidente envolvendo dois ônibus deixou sete pessoas feridas na manhã deste sábado, 29, na avenida Paralela, em Salvador.

Segundo a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), o acidente aconteceu nas imediações do bairro do Imbuí, sentido Centro, por volta das 8h20.

O órgão de trânsito informou que, quando as viaturas chegaram ao local do acidente, as vítimas já tinham sido socorridas. Elas foram levadas para o Hospital Geral do Estado (HGE), na avenida Vasco da Gama, e para as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) de Brotas e de Itapuã. Não há informações sobre o estado de saúde dos feridos.

Ainda na Paralela, um carro derrubou um poste por volta das 6h. A batida ocorreu próximo ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE). Ninguém ficou ferido.

