Dois morrem e um fica ferido em tiroteio em Marechal Rondon

Duas pessoas morreram e uma ficou ferida durante uma troca de tiros com policiais militares, na noite de terça-feira, 3, na localidade conhecida como "Inferninho", no bairro de Marechal Rondon, em Salvador.

De acordo com a PM, por volta das 19h50, uma guarnição do Pelotão de Emprego Tático Operacional (Peto) e outra da 9ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/Pirajá) foram recebidas a tiros por vários homens armados. No revide, os policiais conseguiram balear três pessoas.

Os atingidos foram socorridos para o Hospital do Subúrbio, porém o adolescente D.U.S, 17 anos, e Valdemir dos Santos Júnior, 20 anos, não resistiram aos ferimentos. O terceiro jovem identificado como Davi Laudelino dos Santos, 19, está internado no local, mas não corre risco de morrer.

O quarto suspeito foi preso com maconha e cocaína já condicionada para venda. Com os envolvidos foram apreendidos três revólveres calibre 38, conforme a polícia.

O caso é investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), onde foi registrado o auto de resistência e a prisão em flagrante.

