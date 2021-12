Dois morrem e seis são baleados em ataque na Estrada das Barreiras

Duas pessoas foram mortas e outras seis ficaram feridas por disparos de arma de fogo na madrugada desta quarta-feira, 10, na entrada da Vila Dois Irmãos, na Estrada das Barreiras, no bairro do Cabula. Inicialmente, a polícia havia divulgado que foram cinco feridos, mas confirmou mais um baleado em seguida.

Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), o crime teria relação com o tráfico de drogas e foi cometido por um grupo de homens em um carro, que passaram atirando contra as vítimas.

Os mortos foram Magno Leal Roma, de 33 anos, baleado na cabeça e no pescoço; e Jackson Vieira Santos, de 36, que morreu no hospital Roberto Santos.

Já Fábio Rocha da Conceição, de 34 anos, foi atingido no abdômen e passa por cirurgia no Roberto Santos, onde também está internado João Paulo Oliveira Santana, de 39. Tiago de Santana Sacramento, de 30 anos, foi baleado no braço direito e inicialmente encaminhado para o Roberto Santos, sendo transferido em seguida para o Hospital Geral do Estado (HGE).

Os outros feridos seguem internados no HGE. São eles: Heverton Souza Azevedo, 34 , baleado no braço esquerdo; Helder Luís Ribeiro Costa, 36, atingido no ombro direito; e Sidney Batista da Silva, 28, ferido no braço esquerdo.

Ainda não há informações sobre a autoria e a motivação. O caso é investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

adblock ativo