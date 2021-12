Dois morrem e outro fica ferido após serem baleados na Liberdade

Duas pessoas morreram e outra ficou ferida após serem baleadas por dois suspeitos em uma motocicleta, na tarde desta segunda-feira, 24, no bairro da Liberdade, em Salvador.

Conforme a Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Stelecom), testemunhas contaram que as vítimas estavam próximo à Escola Municipal Abrigo Filhos do Povo, na rua São Cristóvão, quando a dupla passou atirando contra eles.

Dois morreram no local. O sobrevivente foi atingido na mão e encaminhado para o Hospital Geral Ernesto Simões Filho, no bairro do Pau Miúdo. O seu estado de saúde não foi informado.

A autoria e motivações do crime ainda são desconhecidas. O Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) vai investigar o caso.

