Dois morrem durante disputa entre facções no Nordeste de Amaralina

Duas pessoas foram assassinadas durante uma disputa entre facções rivais no Nordeste de Amaralina, em Salvadopr, na noite deste domingo, 1º. Um homem de identidade ignorada e o adolescente A.C. da S, 17 anos, participaram do confronto e foram baleados, morrendo no local, de acordo com a Superintendência de Telecomunicações (Stelecom).

Na hora do tiroteio, cada um correu para uma rua diferente. O homem foi alcançado na rua Paulino Bispo. Já o adolescente foi atingido quando estava na rua José Inácio do Amaral. A autoria do crime é investigada pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

adblock ativo