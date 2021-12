Dois morrem após confronto com PM na Fazenda Grande do Retiro

Duas pessoas morreram na noite deste sábado, 6, durante uma troca de tiros com a Polícia Militar (PM-BA) no bairro da Fazenda Grande do Retiro, em Salvador.

De acordo com a PM, policiais da Companhia Independente de Policiamento Tático (CIPT – Rondesp) faziam ronda na rua Diva Pimentel quando foram surpreendidos por um grupo, que efetuaram disparos. Houve revide e dois suspeitos foram baleados. Eles foram socorridos e levados a um hospital da cidade, mas não resistiram.

Com eles, a polícia encontrou uma pistola calibre 380, um revólver calibre 38, 450 trouxas de maconha, uma balança e dois aparelhos celulares.

