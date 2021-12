Dois mil participam de caminhada contra intolerância religiosa

A Semana da Consciência Negra começou com um apelo pela paz e pelo respeito religioso em Salvador. Vestidas de branco, quase duas mil pessoas participaram da 6ª Caminhada Contra a Violência, a Intolerância Religiosa e pela Paz na tarde desta segunda-feira, 15, em Salvador.

A caminhada, que durou cerca de duas horas, partiu do Engenho Velho da Federação em direção à Avenida Cardeal da Silva com o objetivo conscientizar contra atos de intolerância religiosa no bairro, praticados por algumas igrejas neo petencostais. “Ele (Deus) não quer que sejamos intolerantes para com os outros”, afirmou a líder do Terreiro do Cobre e principal organizadora da Caminhada, Valnízia de Oliveira.

Segundo Valnízia, no candomblé, as tradições são passadas para as crianças, mas elas que escolhem se irão ou não seguir a religião, sem alguma imposição.

Consciência negra - Celebrado no dia 20 de novembro, o Dia da Consciência Negra é dedicado à reflexão sobre a inclusão do negro na sociedade brasileira. A data foi escolhida porque neste dia, no ano de 1695, morreu Zumbi, líder do Quilombo dos Palmares.

* com informações de Moisés Costa Pinto, do A TARDE

