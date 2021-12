Dois manifestantes levam protesto à Arena Fonte Nova

Dois manifestantes optaram por fazer um protesto diferente ao do grupo Movimento Passe Livre Salvador (MPL), neste domingo, 30, no Campo Grande, e foram até a porta do estádio Arena Fonte Nova reivindicar investimento no sistema de transporte público de Salvador. Com cartazes nas mãos, eles criticaram a construção da linha do metrô na capital baiana, que teve início em 1997 e até hoje não teve a obra concluída.

Um dos manifestantes, o biólogo Gabriel Pedra, 24 anos, ressaltou que não estar com grupo neste momento não quer dizer que o MPL esteja enfraquecendo, mas sim agindo em diferentes lugares. "A gente decidiu vir para cá porque acreditamos que as pessoas que estão aqui não vão ficar sabendo do que está acontecendo lá. A ideia é passar [a reivindicação] aqui também", disse.

Os manifestantes lembraram que quando há interesse do poder público os planos saem do papel. "Por conta da Copa do Mundo 2014, o estádio ficou pronto em três anos", afirmou ele. Entretanto, segundo o biólogo, a capital baiana, uma das cidades sedes do evento, sobre com a falta de mobilidade, entre outros problemas.

A Fonte Nova sedia nesta tarde, às 13h, o jogo Uruguai X Itália pela Copa das Confederações. Os times disputam o terceiro lugar do campeonato. O movimento já é grande no local.

* Com informações de Lucas Cunha

