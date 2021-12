Dois jovens são mortos e um adolescente é baleado em Mata Escura

Bruno Teixeira Ferreira, de 21 anos e Lucas Lima Magalhães, 22 , foram mortos a tiros no sábado, 1, no bairro da Mata Escura, em Salvador. O crime aconteceu na rua São Miguel do Jardim Pampulha, por volta das 23h.

No mesmo local, um adolescente de 16 anos, com as iniciais T.C.S.C foi baleado nas regiões da perna e do abdômen, segundo a Superintendência de Telecomunicações (Stelecom).

Eles foram encaminhados para o Hospital Roberto Santos, por policiais da 23ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Tancredo Neves). Bruno e Lucas não resistiram aos ferimentos e chegaram sem sinais vitais na unidade hospitalar. Já o adolescente permanece internado.

A motivação e a autoria dos crimes ainda são desconhecidas.

adblock ativo