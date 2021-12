Dois irmãos são mortos e um terceiro baleado em Dom Avelar

Dois irmãos foram mortos a tiros e um terceiro baleado na manhã desta segunda-feira, 12, por volta das 8h40, em Dom Avelar, próximo à lanchonete do Rei do Suco, em Salvador.

De acordo com a polícia, as vítimas foram identificadas como Marcos Antônio, de 39 anos, Clóvis, 43, e Rodrigo Cruz de Souza. Este último, ferido, está internado em estado grave no Hospital Geral do Estado (HGE), na avenida Vasco da Gama.

Os três irmãos estavam na rua dos Franciscanos, quando foram baleadas após um desentendimento com outros três irmãos que são vizinhos das vítimas. Os nomes deles não foram divulgados. A polícia faz buscas para localizá-los.

Dois irmãos morreram no local do crime. O Departamento de Polícia Técnica fez o levamento cadavérico ainda nesta manhã. Clóvis, o irmão mais velho, fez aniversário no domingo, 11.

