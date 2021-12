Dois incêndios atingem apartamentos na Pituba

Dois incêndios atingiram apartamentos de diferentes condomínios residenciais nesta sexta-feira, 3, no bairro da Pituba, em Salvador. Não houve feridos em nenhum dos casos.

O primeiro ocorreu pela manhã em um edifício localizado na rua Bahia. Uma mulher, que estava no local, precisou de cuidados médicos após inalar fumaça. Segundo informações do Corpo de Combeiros Militar (CBMBA), a vítima, que não teve a identidade revelada, recebeu os primeiros socorros ainda no local do incêndio. Não há informações sobre o estado de saúde dela.

O segundo incêndio aconteceu pela tarde na rua Manoel Andrade, no condomínio Pituba Mar. Segundo informações da Superintendência de Telecomunicações (Stelecom), as chamas começaram no sexto andar. As causas das chamas ainda permanecem desconhecidas, nos dois casos.

