Dois homens, uma mulher e uma criança sofrem tentativa de homicídio

Quatro pessoas sofreram uma tentativa de homicídio em Massaranduba, na Cidade Baixa de Salvador. O crime aconteceu na rua Leblon, por volta das 16h15 deste domingo, 10.

Segundo o boletim da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), as vítimas foram identificadas como Jorge Luiz da Silva Dias, 50 anos; Marileide de Almeida dos Santos, 41; Ítalo Santana Cruz, 18; e uma criança de 7, de iniciais R.M.de J.S.

As vítimas foram levadas para o Hospital Geral do Estado (HGE), na avenida Vasco da Gama. Não há informações de parentesco nem como eles foram feridos. A equipe do Portal A TARDE tenta falar com a Polícia Civil para esclarecer o crime.

adblock ativo