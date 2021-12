Dois homens são vítimas de sequestro em supermercado

Dois homens foram vítimas de um sequestro na madrugada deste sábado, 27, por volta de 1h10, em Salvador. Leonardo Amoedo e Pedro Lemos estavam no estacionamento do supermercado Bompreço, localizado no Jardim Armação, quando dois homens chegaram ao local e deram início ao sequestro, levando os dois a borod do veículo deles, modelo Celta, de cor branca.

De acordo com a Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos, eles foram liberados no bairro de Narandiba por volta de 10h, e o carro também foi recuperado. As vítimas prestaram depoimento e já voltaram para casa.

Na manhã deste sábado, amigos das vítimas informaram o crime por meio do Facebook. "A todos os que puderem prestar algum auxilio. O filho de Luiz Amoedo, cirurgiao geral do HSI e HP, acaba de ser sequestrado, juntamente com um colega no bompreço de armação", escreveu Gustavo Maíra Mazurkiewicz.

Alguns internautas ressaltaram a falta de segurança na região, como Larissa Guimarães. "Moro pertinho do Bompreço de Armação... Já soube de várias histórias, por isso até evito (a região)", alertou.

Ainda não há informações sobre os criminosos.

