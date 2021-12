Dois homens são presos por assaltar lojas e pessoas na Pituba

O mototaxista Eliel Silva de Jesus dos Santos, 25 anos, e Alessandro Alves dos Santos, o "Léo", 29, foram apresentados à imprensa na manhã desta sexta-feira, 22, depois de supostamente realizar assaltos no bairro da Pituba, em Salvador.

De acordo com a polícia, eles vinham sendo investigados há uma semana por assaltar pessoas em frente à uma lanchonete do bairro. A delegada Maria Selma Lima, titular da 16ª Delegacia Territorial (DT) da Pituba, explicou que eles foram reconhecidos a partir de imagens cedidas por uma loja de manutenção de celulares, que também teria sido alvo da dupla.

A polícia informou que os dois circulavam em uma motocicleta Suziki, modelo Yes e placa JRB-4975, e escolhiam vítimas para atacar. Os crimes eram cometidos com Eliel usando um colete de mototaxista, e Alessandro em posse de uma pistola preta de brinquedo.

"Nós estávamos no encalço deles desde a sexta-feira, da semana passada, quando vimos as imagens do assalto que fizeram na porta de uma lanchonete, aqui no bairro. Eram os mesmos da lanchonete”, relatou a delegada.

Equipes da 40ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) prenderam os dois homens no bairro de Vale das Pedrinhas, onde moravam. Alessandro foi encontrado em um imóvel, na rua Santo André, onde também foram apreendidos o simulacro da arma, um relógio da marca Potenza e uma capa de celular. Já Eliel, que residia no final de linha do bairro, disse para os policiais que não sabia de nada, e que apenas fez seu trabalho de levar Alessandro até o local e aguardá-lo por ordem dele.

A dupla foi encaminhada para audiência de custódia.

