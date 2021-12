Dois homens são presos em flagrante vendendo bilhetes no terminal ferry-boat

Dois homens foram presos, durante as últimas 24h, por suspeita de estarem revendendo bilhetes do Sistema ferry-boat, no Terminal Marítimo, no bairro de São Joaquim, em Salvador.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), equipes da 16ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/ Comércio) e Rondesp Baía de Todos os Santos (Rondesp/ BTS) flagraram os suspeitos na última quinta-feira, 8 e na manhã desta sexta-feira, 9.

Conforme a SSP, a primeira ocorrência , os policiais da Rondesp BTS perceberam que um homem, vestido de cambista, simulava a venda de água mineral para comercializar bilhetes de acesso à travessia. “O bilhete que custa cerca de R$ 5 era vendido por R$ 25. Em feriados prolongados como este os suspeitos chegam a cobrar até R$ 50”, contou o comandante da unidade, tenente-coronel Elsimar Leão.

Duas entradas foram apreendidas com o suspeito, que foi encaminhado à Central de Flagrantes, na Avenida Antônio Carlos Magalhães.

De acordo com a Internacional Travessias Salvador (ITS), Sistema registrou uma demora de 2h na manhã desta sexta-feira.

Segunda prisão

Ainda segundo a pasta, equipes da 16ª CIPM identificaram, durante policiamento ostensivo na região do terminal, na manhã desta sexta, um homem que vendia ingressos. De acordo com o comandante da unidade, major César Augusto Santiago, o homem conduzido à 5ª Delegacia Territorial de Polícia já tinha entrada pelo mesmo delito.

adblock ativo