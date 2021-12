Dois homens são presos e mais de 600 porções de drogas são apreendidas

Dois homens foram presos e mais de 600 porções de drogas foram apreendidas pela polícia nos bairros de Mussurunga e Federação, em Salvador. Os entorpecentes foram localizados em ações distintas nesta quarta-feira, 9.

De acordo com a Secretária de Segurança Pública (SSP-BA), as drogas que já estavam pronta para comercialização, foram apreendidas com Giovani Carvalho dos Santos, 20 anos, que foi localizado em Mussurunga, com 602 porções de maconha, 18 de cocaína, duas tesouras, um celular, uma corrente de R$ 141.

Já com o outro suspeito de tráfico de drogas, Rodrigo Santos França, 28 anos, que foi preso por uma equipe do Pelotão de Emprego Tático Operacional da 41ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), na Federação, foram apreendidos 14 pacotes de cocaína, 13 porções de maconha, embalagens para entorpecentes, além de celular e R$ 30.

Os suspeitos e o material apreendido foram levados para Central de Flagrantes no Iguatemi.

