Dois homens são presos com fuzil e 71 bastões de dinamite em Juazeiro

Um fuzil, 71 bastões de dinamite e 440 litros de combustível foram apreendidos em Juazeiro, no norte da Bahia, no final da tarde desta quarta, 8. O flagrante ocorreu no distrito de Jurema, às marges da BR-407, durante diligências para combater quadrilhas de roubos a bancos e venda irregular de combustível.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), o material foi encontrado em uma borracharia e em uma residência, ambas de propriedade de Marcos Jorge Rodrigues de Souza. A arma, explosivo e combustível estavam enterrados junto com um rádio portátil de comunicação.

Alex dos Santos Oliveira, que tomava conta de todo o material, e Marcos Jorge foram presos em flagrante e apresentados na 17ª Coorpin.

