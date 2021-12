Dois homens são presos com drogas em Salvador

Um homem foi preso na noite desta quinta-feira, 31, enquanto tentava fugir em um táxi na ladeira do Acupe, em Brotas. Momentos depois, um outro suspeito também foi detido depois que correu da viatura policial, na avenida Ogunjá.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), foram encontrados com Wesley do Nascimento Almeida, cerca de 74 pinos de cocaína, além de R$ 70, relógio e corrente. Esta é a terceira prisão dele neste ano.

Já no Ogunjá, José Carlos Silva Júnior foi flagrado com 68 pinos, R$ 170 e um relógio. Segundo a polícia, esta é a segunda prisão dele. A suspeita é que eles façam parte de uma mesma quadrilha de tráfico de drogas.

Os dois suspeitos e o material apreendido foram levados para a Centra de Flagrantes, na avenida ACM.

