Dois homens são presos com cocaína pintada em homenagem ao Outubro Rosa

Dois homens foram presos na Fazenda Coutos, na capital baiana, com sete embalagens de cocaína colorida na cor rosa. De acordo com a Polícia Militar (PM), os suspeitos disseram que resolveram pintar a droga em referência ao Outubro Rosa, campanha de conscientização para prevenção do câncer em mulheres.

Eles pretendiam vender o produto em uma casa de show em Paripe. A dupla foi presa após policiais da 19ª Companhia Independente da Polícia Militar, que suspeitarem dos jovens de 20 e 23 anos.

Os bandidos foram apresentados na 5ª Delegacia, em Periperi. Os homens foram presos na última sexta-feira, 28.

adblock ativo