Dois homens são presos com cocaína e maconha em Salvador

Dois homens foram flagrados e presos com drogas na madrugada desta terça-feira, 20, em Salvador. As prisões aconteceram de forma distinta nos bairros da Boca do Rio e Pituaçu. Durante a ação, policiais apreenderam cerca de 160 porções de drogas.

O primeiro a ser detido foi Cosme Sousa do Rosário, 24 anos, que estava com outros suspeitos, não identificados, traficando na localidade conhecida como Irmã Dulce, na avenida Jorge Amado, segundo a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA).

Policiais foram até o local após receber uma denúncia anônima da ação do grupo. Quando a guarnição chegou os suspeitos fugiram, mas Cosme foi alcançado. Com ele, os militares encontraram 73 pinos de cocaína e 63 trouxas de maconha.

A segunda situação aconteceu no Bate Facho, região de Pituaçu, onde Mateus Santos Ferreira, 30 anos, foi flagrado com 29 porções de maconha. Os dois presos e as drogas apreendidas foram levados para Central de Flagrantes na avenida ACM.

