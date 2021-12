Dois homens são presos com cerca de R$ 15 mil em cocaína

Dois homens foram presos com cerca de 1 kg de cocaína - avaliada em R$ 15 mil - e quatro mil pinos para embalar a droga na noite de sábado, 6, no bairro de Ondina, em Salvador.

Os entorpecentes estavam com Janílson dos Santos, 36 anos, e Mateus Rodrigues Fiais de Jesus, 19, e que foram localizados durante rondas de policiais militares na localidade do Brejo, no Alto de Ondina.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), a dupla jogou duas mochilas no chão e correu, mas foi alcançada em seguida. Dentro da mochila havia ainda 200 trouxas de maconha, quatro balanças, 14 pinos cheios de cocaína, R$ 505 em espécie e um caderno com anotações de supostas vendas ilícitas.

O material foi apreendido e os suspeitos apresentados na Central de Flagrantes.

