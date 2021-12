Dois homens são mortos na frente das mulheres e dos filhos

Dois homens foram assassinados na frente das mulheres e dos filhos na madrugada desta terça-feira, 15, no Alto de Coutos e em Cajazeiras X, em Salvador. Nos dois crimes, bandidos invadiram as casas das vítimas. Além de ter o modus operandi semelhante, as duas ocorrências têm relação com o tráfico de drogas.

De acordo com a Superintendência de Telecomunicações das Polícias (Stelecom), Marcos Vinícios Magalhães Santana, 19 anos, foi morto com tiros no abdômen, braço e cabeça após ter a casa invadida por volta das 1h30 da madrugada. A mulher e os filhos de Marcos Vinícios também estavam no imóvel e presenciaram o crime. Eles não foram feridos.

Policiais militares encontraram drogas e uma quantia em dinheiro dentro do imóvel. Do lado de fora da casa, foram vistas pichações com a inscrição "BDM" (supostamente em referência à facção criminosa Bonde do Maluco). Segundo a Stelecom, a suspeita é que o homicídio tenha relação com o tráfico de drogas. Contudo, os envolvidos na ação não foram identificados.

Trinta minutos após este homicídio, outro homem foi morto dentro de casa. Tiago Santos da Hora, 28 anos, conhecido como "Bia", foi assassinado por seis homens que invadiram a casa dele na rua São Geraldo, no Alto de Coutos. Assim como na primeira ocorrência, a mulher de Tiago presenciou o homicídio.

Ela estava amamentando quando os bandidos invadiram o imóvel. Ela e o bebê não foram baleados. Já Tiago foi atingido no tórax e abdômen. Familiares chegaram a levar o jovem para o Hospital do Subúrbio, mas ele não resistiu e morreu.

Essa não foi a primeira vez que Tiago foi vítima de atentado. Ele já tinha sido internado outra vez, na mesma unidade de saúde, após ser baleado. Não há informações se as duas ocorrências estão relacionadas.

Tiago, que é usuário de drogas, segundo a Stelecom, estava jurado de morte por moradores do bairro onde mora. Os criminosos, que não tiveram os nomes revelados, teriam cometido o crime.

Os dois casos são investigados pelo Departamento de Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP).

