Dois homens são mortos em troca de tiros com a polícia em Cajazeiras

Dois homens morreram em troca de tiros com a polícia, na tarde desta sexta-feira, 8, no bairro de Cajazeiras, em Salvador.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), uma denúncia anônima de homens armados levou os policiais até à avenida 29 de Março. Chegando lpa, os suspeitos, identificados como Felipe Pereira dos Santos e Weslley Neris de Jesus, atiraram e fugiram por um matagal em direção a Cajazeiras.

Houve confronto com a dupla. Eles foram socorridos para o hospital Eládio Lasserre, mas não resistiram.

Ainda segundo a SSP, Felipe e Weslley também eram suspeitos de estareme nvolvidos com homicídios e roubos. Com as vítimas foram apreendidos uma carabina calibre 38, um revólver calibre 44, munições, 170 pedras de crack, 33 pinos de cocaína, 29 trouxas de maconha e documentos de outras pessoas.

adblock ativo