Dois homens são mortos em bar em Santa Cruz

Duas pessoas foram mortas no bairro de Santa Cruz, em Salvador, na noite desta quarta-feira, 26, por volta das 20h30. José Amâncio dos Santos, 35 anos, e Israel dos Santos do Nascimento, 44 anos, estavam em um bar na rua Bela Esperança quando cerca de 20 homens chegaram no local.

De acordo com a Superintendência de Telecomunicações (Stelecom), o grupo chamou a dupla e perguntou onde estava o "ferro", em uma possível referência a uma arma. Em seguida, eles dispararam contra as vítimas, que morreram no local.

Os criminosos não foram identificados. O caso será investigado pelo Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP).

