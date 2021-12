Dois homens são mortos durante confronto com a polícia em Doron

Dois homens – um deles apelidado como 'Beiço", e um outro que não teve a identidade revelada, morreram em confronto com a polícia, na tarde deste sábado, 30, no bairro do Doron, em Salvador. As informações foram divulgadas neste domingo, 31, pela Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA).

Segundo o órgão, Beiço, apontado como um dos líderes do tráfico de drogas da região, foi encontrado armado com uma submetralhadora na localidade da Baixinha do Doron. Os policiais deram voz de prisão, mas o suspeito não atendeu e morreu no confronto.

No mesmo bairro, um outro homem - encontrado com um revólver e drogas embaladas - também enfrentou os policiais da Operação Gêmeos da 23ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Tancredo Neves) e acabou morto.

