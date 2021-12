Dois homens são mortos durante cobrança de dívida de tráfico

Uma cobrança de dívida de tráfico levou a duas mortes no bairro de Fazenda Grande do Retiro na noite desta segunda-feira, 5. De acordo com a Superintendência de Telecomunicações das Polícias (Stelecom), Raul Araújo dos Santos, 22, trabalhava para um grupo de traficantes e foi cobrar um débito de compra de drogas para Jackson da Hora Castro, 25.

Os dois se desentenderam e entraram em luta corporal. Durante a briga, uma mesa quebrou e Jackson utilizou o vidro para matar Raul. O rapaz chegou a ser levado para o Hospital Geral do Estado (HGE), mas não resistiu.

Ao saber da morte do comparsa, os traficantes da região procuraram Jackson e o mataram com diversos disparos de arma de fogo. O crime aconteceu 20 minutos depois do primeiro homicídio.

Raul e Jackson foram mortos no mesmo local, próximo ao Colégio Jaqueira do Carneiro.

