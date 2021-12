Dois homens são mortos dentro de bar em Sussuarana

Dois homens morreram após serem atingidos por disparos de arma de fogo dentro de um bar na rua Marina Deiró Rocha, no bairro de Sussuarana. De acordo com os familiares ouvidos pela polícia, Anderson da Paixão Calazans, 19 anos, e Evilasio Santos Queiroz, 30 anos, eram usuários de drogas.

Segundo informações do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), os homens entraram no estabelecimento e dispararam contra as vítimas. Os criminosos fugiram em seguida.

Ainda segundo o DHPP, Evilásio tinha passagem pela polícia por tráfico de drogas. As mortes são investigadas pela 2ª Delegacia de Homicídios na Pituba.

