Dois homens são mortos após tiroteio com a polícia em Brotas

Dois homens morreram após participar de uma troca de tiros com a polícia nesta quinta-feira, 15, no bairro de Brotas, em Salvador.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), policiais receberam a denúncia sobre a presença de homens armados, no Alto do Saldanha. Chagando ao local, cerca de cinco suspeitos receberam ordem de prisão, mas desobedeceram atirando na direção das viaturas.

No confronto, dois homens foram atingidos e encaminhados para o Hospital Geral do Estado (HGE), mas não resistiram. Com a dupla foi apreendido uma espingarda calibre 12, um revólver calibre 38, munições, 248 pedras de crack, 54 pinos de cocaína, celulares, entre outros materiais.

