Dois homens são mortos após criminosos invadirem prédio no Pelourinho

Felipe Luiz dos Santos Silva, 20 anos, e um homem ainda não identificado foram achados mortos na madrugada desta quinta-feira, 29, em um prédio na Praça Da sé, no Centro Histórico de Salvador (Pelourinho).

Segundo informações da Polícia Civil, a dupla estava na antiga sede da Rádio Excelsior, quando foi surpreendida por três suspeitos que invadiram o local já atirando.

Um deles foi alvejado três vezes e morreu antes de receber atendimento. O outro homem ainda tentou fugir, jogando-se do 6º andar, mas, com o impacto, acabou morrendo.

A polícia investiga se as vítimas possuíam envolvimento com a criminalidade. Na semana passada, um outro homem foi morto próximo ao local. Na época, um suspeito do homicídio foi preso. Não há informações se os crimes têm relação.

