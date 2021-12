Dois homens são mortos a tiros no Largo do Tanque

Dois homens, que não tiveram a identidade revelada, foram mortos a tiros na manhã deste sábado, 22, no Largo do Tanque, em Salvador. O crime aconteceu nas mediações do viaduto dos motoristas.

Segundo a Superintendência de Telecomunicações (Stelecom) das polícias Civil e Militar, eles foram atingidos por um homem que estava a bordo de um carro. O suspeito fugiu em direção ao bairro do Uruguai.

Informações preliminares da Stelecom dão conta de que as vítimas eram moradores de rua. Equipes da 16ª e 37 ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM / Urugaui e Liberdade) foram acionadas e realizam buscas pela região.

