Dois homens são mortos a tiros no bairro do IAPI

Dois homens foram mortos a tiros na manhã deste domingo, 16, no bairro IAPI, em Salvador. O duplo homicídio ocorreu na Avenida Valter, entre as localidades do Milho e Floresta.

De acordo com informações do Polícia Militar, os corpos foram localizados com marcas de disparos de arma de fogo. No local, também foram encontradas diversas cápsulas de balas.

Os corpos das vítimas, que não foram identificadas, foram removidos pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT). O caso será investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

A autoria e motivação do crime ainda são desconhecido pela polícia.

adblock ativo