Dois homens são mortos a tiros no bairro de Valéria

Dois homens, um de identidade ignorada e outro conhecido como Ailton de Jesus Santos, 26 anos, foram mortos a tiros na noite desta quarta-feira, 8, no bairro de Valéria, em Salvador.

Segundo a Supertintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Stelecom), as vítimas foram surpreendidas por um grupo de cinco homens encapuzados, que estavam em um Corsa preto.

Ainda de acordo com o órgão, o crime aconteceu por volta das 21h45, em via pública, na rua Tânia Duram, localidade conhecida como Borrachinha. Os criminosos dispararam contra as vítimas, que não resistiram e morreram no local. Ainda não há informações sobre a motivação e autoria do crime.

Horas antes do duplo homicídio, um policial militar também foi baleado na região do abdômen em Valéria. Não há informações se os dois crimes estão relacionados.

Transporte

Os ônibus deixaram de circular pelo final de linha de Valéria na manhã desta quinta-feira, 9. Os rodoviários alegam que o clima é de insegurança no bairro.

