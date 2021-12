Dois homens são mortos a tiros em Cosme de Farias

Dois homens foram encontrados mortos com marcas de tiros na madrugada deste domingo, 27, no bairro de Cosme de Farias, em Salvador. Uma das vítimas foi identificada como Bruno Cerqueira dos Santos, de 20 anos, enquanto o outro indivíduo não foi informado.

Segundo informações da polícia, o duplo homicídio teria ocorrido na rua Teixeira Lima, que fica localizada na região do fim de linha do respectivo bairro. Até o momento, ainda não há informações sobre a autoria ou motivação do ato criminoso.

A ocorrência foi registrada na Delegacia de Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP), no bairro da Pituba, que irá apurar mais informações sobre o caso.

