Dois homens são feridos em tiroteio próximo ao Ilê

O turista carioca Diego dos Santos Caetano, 27 anos, foi baleado na coxa direita, na madrugada deste domingo, 31,em frente à sede do Ilê Aiyê, no Curuzu. David Ferreira Rocha, 28, que também estava no local, foi atingido na mão esquerda e em uma das coxas.

As vítimas foram levadas ao Hospital Geral do Estado (HGE), na avenida Vasco da Gama. O estado de saúde deles não foi informado.

Conforme um policial civil, os homens foram baleados durante uma troca de tiros entre traficantes rivais.

