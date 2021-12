Dois homens são baleados no Itaigara

Alexandre Santos Bonfim, 31 anos, e Robson Nascimento Aleluia, 31, foram alvos do ataque praticado por um grupo de homens fortemente armados na noite de quinta-feira, 25, na Rua Wanderley Pinho, no bairro do Itaigara. O crime ocorreu em frente ao Ecoponto (ponto de entrega voluntária de materiais recicláveis).

Alexandre foi beleado no tórax, no abdômen, na cabeça e no rosto. Já Robson sofreu escoriações nas duas pernas ao tentar se proteger dos tiros. Ele entrou em estado de choque, conforme versão informada pela Central de Polícias (Centel). As vítimas foram levadas ao Hospital Geral do Estado (HGE) por PMs 35ª CIPM (Iguatemi).

De acordo com a delegada Maria Selma Lima, titular da 16ª DT (Pituba), Alexandre e Robson foram ao local para conversar com seguranças, quando foram surpreendidos pelos homens, que estavam em uma caminhonete Chevrolet S10 branca e já chegaram atirando. Cápsulas de diversos calibres foram apreendidas pela polícia no local.

Os suspeitos portavam armas longas e estavam com os rostos cobertos por brucutus, conforme a delegada. Ela informou ainda já estar com imagens de câmeras de segurança da região. Mas não as cedeu para a reportagem.

No Boletim de Ocorrência (BO) registrado no posto da Polícia Civil do HGE, consta que Alexandre é segurança e que os suspeitos do atentado estava armados com fuzis.

Faculdade nega vínculo

O relato registrado no posto policial do HGE ainda dá contra de que havia um grupo de pessoas conversando no local. Um funcionário do Ecoponto informou que tanto Alexandre, quanto Robson são seguranças da rua.

Nenhum dos comerciantes e transeuntes abordados pela reportagem na região afirmou ter presenciado a ação. A versão de que as vítimas eram seguranças da Faculdade Hélio Rocha, dada por algumas pessoas da região, foi negada pela diretora da instituição, Maria Helena Mota.

Segundo ela, os seguranças da faculdade estavam próximos ao local, mas não foram feridos. "Foi algo pontual, mas assusta. Pedimos reforço à polícia. Não suspendemos as aulas porque não foi uma coisa com aluno e nem funcionário da instituição", afirma Maria Helena.

