Dois homens são baleados no Engenho Velho da Federação

O agente penitenciário Luís Cláudio Batista Lopes Filho, 36 anos, e o advogado André Cerqueira Santos, 35, foram baleados durante um ataque promovido por três homens ainda não identificados no início da tarde de ontem, no Engenho Velho da Federação.

As vítimas estavam em companhia de parentes e amigos no Bar do Roque, na Rua Apolinário Santana. “Estávamos conversando, quando o carro parou próximo aos contêineres de lixo e os caras já desceram atirando a esmo”, contou o pai de Luís Cláudio, o policial civil Luís Cláudio Batista Lopes, que é coordenador de investigação da DAI.

O agente penitenciário foi baleado na coxa direita e o advogado na coxa esquerda. Eles foram levados ao Hospital Geral do Estado (HGE). “Eles estão bem, estão fora de perigo”, informou Luís Cláudio, o pai. Os bandidos chegaram em um carro Chevrolet Celta cinza. “Os três desceram armados atirando. Depois largaram o carro aí e fugiram em direção à Muriçoca”, disse um morador.

