Dois homens são baleados na Caminhada do Samba

Duas pessoas foram baleadas na tarde deste domingo, 1º, durante a Caminhada do Samba, ocorrida na região do Campo Grande, no Centro de Salvador. Segundo a polícia, um dos atingidos foi identificado como Ivanildo Jesus dos Santos, de 42 anos. O segundo baleado ainda não teve o nome divulgado.

De acordo com o boletim da Secretaria de Segurança Pública, a ocorrência foi registrada por volta das 14h55, em frente à Casa D'Italia. Um terceiro homem, que estava armado com um revólver calibre 38, foi detido por uma equipe da Polícia Militar e conduzido à Central de Flagrantes.

Os feridos foram socorridos, mas o estado de saúde das vítimas é desconhecido. As circunstâncias que provocaram o início dos disparos são desconhecidas, e serão apuradas pela Polícia Civil.

