Dois homens são baleados em frente à UPA da San Martin

Dois homens foram baleados na manhã desta quinta-feira, 20, por volta das 8h30, na avenida San Martin, em Salvador. Conforme a Superintendência de Telecomunicações (Stelecom), o caso aconteceu em frente à Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

Ainda de acordo com o órgão, os homens estavam em uma moto. A Stelecom também informou que eles praticavam assaltos quando foram baleados. Segundo pessoas que acompanham o atendimento aos suspeitos, um deles teria morrido.

Segundo a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), o tráfego na região está bastante intenso por conta do atendimento às vítimas. Uma viatura da Polícia Militar e e outro do Serviço de Atendimento Móvel de Saúde (Samu) estão no local.

